Казахстанские лыжники завоевали «золото» в смешанном командном спринте

Казахстанские лыжники в субботу, 4 февраля, завоевали «золото» в смешанном командном спринте, передает Zakon.kz.

Смешанный командный спринт в программе зимних студенческих Игр появился совсем недавно. Впервые соревнования в этой дисциплине состоялись 6 лет назад в турецком Эрзуруме.

На Универсиаде в Алматы в лыжном микст-спринте приняли участие 29 команд из 17 стран. Многие сборные выставили сразу по две дружины. Каждый из участников микст-гонки должен был преодолеть три круга протяженностью 1,1 км (всего – шесть).

После прохождения квалификации осталось 15 сильнейших команд. Казахстан, Россия, Франция и Япония смогли квалифицировать в финал первую и вторую сборные. Конкуренцию им составляли представители Белоруссии, Литвы, Польши, Украины, Италии, Швейцарии и Чехии.

К началу решающего забега на ЛБК «Алатау» впервые за дни Универсиады началась настоящая метель.

- Погода для гонки очень тяжёлая. Бежать по свежему снегу очень сложно, – делится впечатлениями французский лыжник Луи Шварц.

С самого старта определилась группа лидеров. Две сборные России, первые команды Казахстана и Франции. Первые четыре круга каждая из этих команд поочередно вырывалась в лидеры. На пятом этапе на свой заключительный круг ушла казахстанка Анна Шевченко. В середине дистанции Анна начала атаковать. Потратив все силы, она создала задел для напарника по команде Олжаса Климина. Французский и российский лыжники дышали в спину и предпринимали попытки догнать лидера. Но Олжас сохранил отрыв, финишировав в гордом одиночестве.

- Когда Аня передала эстафету, и я побежал на последний круг, думал: вот оно, наконец-то, «золото». Оно в руках лежит, остаётся только дотерпеть. Нам тренеры говорили: убегайте, и всё будет в ваших руках. Мы воспользовались советом, и победа наша! - сказал после финиша Климин.

Луи Шварц на финишной прямой обошел россиянина Владимира Фролова, завоевав серебряную медаль. Россия довольствовалась «бронзой».

4 февраля. Лыжные гонки. Смешанный командный спринт (6х1.1 км):

1. Анна Шевченко, Олжас Климин (Казахстан-1) – 18:23.48

2. Селин Шопар Лалье, Луи Шварц (Франция-2) – 18:28.67

3. Мария Давыденкова, Владимир Фролов (Россия-1) – 18:29.50