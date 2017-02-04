Трамп требует от своих сотрудниц одеваться «как женщины»

Американский президент Дональд Трамп призвал своих сотрудниц одеваться «как женщины», передает BFM со ссылкой на Yahoo Style.

По словам анонимных источников в окружении главы государства, Трамп предпочитает, чтобы его сотрудницы носили платья.

«Даже если вы в джинсах, вы должны выглядеть опрятно и аккуратно», — поясняют они.

При этом президент ожидает от мужчин, что они в одежде будут позиционировать себя как «сильные», выбирая однотонные цвета и традиционные галстуки. Источники отмечают, что «в идеале» галстук должен быть бренда Donald J. Trump или Armani, но Brooks Brothers тоже приемлем.