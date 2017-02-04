Трамп требует от своих сотрудниц одеваться «как женщины»
При этом мужчины должны выглядеть «как сильные».
Американский президент Дональд Трамп призвал своих сотрудниц одеваться «как женщины», передает BFM со ссылкой на Yahoo Style.
По словам анонимных источников в окружении главы государства, Трамп предпочитает, чтобы его сотрудницы носили платья.
«Даже если вы в джинсах, вы должны выглядеть опрятно и аккуратно», — поясняют они.
При этом президент ожидает от мужчин, что они в одежде будут позиционировать себя как «сильные», выбирая однотонные цвета и традиционные галстуки. Источники отмечают, что «в идеале» галстук должен быть бренда Donald J. Trump или Armani, но Brooks Brothers тоже приемлем.
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