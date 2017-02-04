В Лондоне проходит марш против миграционного указа Трампа

Тысячи протестующих в Лондоне вышли на марш против недавнего указа американского президента Дональда Трампа, запрещающего гражданам семи преимущественно мусульманских стран въезжать в США, передает ВВС.

Похожие акции проходят и в других городах Британии. Протестующие в столице идут от американского посольства на Гросвенор-сквер к Вестминстеру.

Как сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина, от предыдущих акций против Трампа эта отличается тем, что в ее организации приняли активное участие представители мусульманских организаций.

Участники держат плакаты "Нет расизму, нет Трампу", "Он вам лжет", а также "Особые отношения? Просто скажите "нет" (так называют сложившиеся тесные отношения между США и Британией). Демонстранты также скандируют "Все стены должны исчезнуть".

Среди участников акции есть и выходцы из России.

"Я не мусульманка, но считаю своей обязанностью поучаствовать в этой акции", - сказала Русской службе Би-би-си уроженка Казани Диляра Кафиатуллина, изучающая в Лондоне психологию.

"Запрет на въезд мусульман в США способен усилить дискриминацию по отношению к мусульманам в принципе, вне зависимости от их местоположения и причастности к Америке. Такое положение дел меня абсолютно не устраивает", - добавляет она.

Еще одна участница акции протеста - Лера Коломиец - говорит, что вышла на марш, чтобы поддержать своих американских друзей:

"Я закончила школу в Калифорнии, где мои лучшие друзья были сирийцы и жители Ирака. Я знаю, какие сложности им пришлось преодолеть, чтобы получить американское гражданство, и я абсолютно не согласна с политикой президента, так как она ущемляет гражданские права человека".

Коломиец уверена, что акции против политики Трампа имеют смысл, даже если они проходят за пределами США.

"Если бы такие акции ничего не меняли в течении вообще всей истории человечества, то их бы никто не организовывал. Если не попытаться, то в чем смысл гражданского общества?", - добавляет она.

Поддержать мусульман, которым запрещен съезд в США пришли и несколько крымских татар.

"Я уверен, что если не остановить Трампа, то следующим будет ослабление давления на Путина и, как результат, эскалация конфликта на востоке Украины и дальнейшее ухудшение положения мусульман Крыма", - говорит один из активистов из числа крымских татар.

Они просят не снимать их и не называть их имен, поскольку опасаются за своих родственников, оставшихся в Крыму.

"Этого противозаконного решение Трампа достаточно, что бы составить представление о нем и его методах. И я уверена, что решения Трампа приведут к тому, что ситуация в мире ухудшится. Прежде всего, потому, что мелкие региональные бандиты решат, что теперь-то уж точно можно публично и безнаказанно нарушать законы", - говорит пришедшая на акцию Татьяна Клыменко.

30 января на акции протеста против иммиграционного указа Трампа вышли тысячи протестующих по всей Британии. В Лондоне демонстрация прошла у Даунинг-стрит, где находится резиденция премьер-министра.

До этого, 21 января, в британской столице прошел "Женский марш", который стал частью международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США.

Судя по всему, нынешний марш - не последняя акция против Трампа в Лондоне.

В пятницу стало известно, что десятки знаменитостей из мира культуры и политики создали организацию Stop Trump Coalition и готовят масштабную акцию против визита американского президента в Британию.

О деталях предстоящей акции рассказывается в письме, которое активисты передали газете Guardian. Такое же письмо было направлено и британскому премьеру Терезе Мэй.

Предыдущая акция протеста против Трампа в Лондоне прошла у резиденции премьер-министра

Обращение подписали 90 человек. Среди них - певица Лили Аллен, комик Фрэнки Бойл, бывший лидер лейбористов Эд Милибэнд, лидер либдемов Тим Фэррон и другие.

20 февраля депутаты парламента Британии проведут дебаты о том, давать ли разрешение на государственный визит в страну Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что британское правительство не отменит визит, поскольку такой шаг "перечеркнет" все договоренности, достигнутые британским премьер-министром Терезой Мэй во время ее визита в США.