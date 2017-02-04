В Вене полиция задержала более 20 чеченцев

Полиция Вены в пятницу вечером задержала 22 выходца из Чечни, во время операции у них изъяли автомат, пистолет и боеприпасы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство APA.

Как отмечают в агентстве, к стражам порядка поступило сообщение от местных жителей о большом скоплении людей в районе Флоридсдорф.

Подозреваемые заявили, что они "просто гуляют", некоторые утверждали, что проходит свадебное торжество. После того как в снегу были обнаружены пистолет и автомат, на место вызвали оперативную группу Вега.

Полиция задержала всех находившихся на месте людей и обыскала машины подозреваемых. Сейчас ведется допрос задержанных, выясняются обстоятельства дела.

Отмечается, что возраст задержанных от 25 до 50 лет.

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