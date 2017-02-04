В Костанайской области убили и расчленили молодого мужчину

Мать убитого опасается, что подозреваемый может постараться и избежать уголовного наказания, в случае, если будет признан невменяемым.

На данный момент следствие предполагает, что встреча со старым школьным знакомым для молодого жителя Костаная закончилась гибелью, передает Аlau.kz.

Хотя с уверенностью заявлять, что найденные останки принадлежат именно пропавшему в сентябре 2016 года парню, пока нельзя.

Сын Ольги Успенской, 27-летний Александр Самсонов, пропал в сентябре 2016 года. Он приехал в Костанай из Челябинска, чтобы ухаживать за бабушкой.

23 сентября 2016-ого года Александр сообщил бабушке, что встретил школьного товарища, которого не видел много лет, и ушёл на встречу с ним, пообещав долго не задерживаться. Но, к назначенному сроку не появился.

По истечению трех дней, полиция по заявлению родственников молодого человека, приступила к его поискам. Выяснилось, что последний звонок с телефона Александра был сделан в посёлке Амангельды, бывшем Красном Партизане, через месяц, по запросу узнали, кому поступил звонок, — именно товарищу, с которым и должен был встретиться молодой человек.

Товарищ же факт встречи поначалу отрицал, но через некоторое время признался, что, встретившись в тот вечер, они пошли в дом к его дальнему родственнику, где выпили три бутылки пива и по три рюмки водки, после чего он опьянел, а Александр ушёл в неизвестном направлении. Однако в последнее утверждение Ольга не поверила и несколько раз при встрече пыталась выяснить у парня, куда всё-таки делся её сын.

«Он очень нервничал, у него было состояние постоянного опьянения. Он говорил: «Я из-за вашего Саши пью. Я не знаю где Саша. Если бы я знал, мне дешевле было бы его найти и отдать вам», — пересказывает Ольга Успенская слова, сказанные ей молодым человеком при встрече.

Поиски Александра, в которых участвовали и добровольцы (одноклассники, знакомые и друзья Самсонова), длились почти 4 месяца. Следствие проделало огромную работу. Из УВД Костаная дело было передано в ДВД области, где его поручили одному из опытнейших сотрудников — Артёму Ткаченко.

«12 января возобновилось уголовное дело, а 13 января гражданин 1990 года рождения был задержан при попытке покинуть пределы РК. Он был доставлен в ДВД, где, в ходе допроса, признался в совершении убийства», — сообщил старший следователь по особо важным делам Следственного управления ДВД Костанайской области Артём Ткаченко.

Следствие выяснило, что случилось с Александром.

«Что-то ему показалось, что Саша как-то не то сказал, или что-то такое, и он ножом, которым резали колбасу, ударил его в левый бок. Попал не в сердце, а в лёгкое. Смерть была почти мгновенной», — пересказывает мать погибшего детали совершения преступления, услышанные ею при просмотре записи допроса.

Было ещё несколько ударов ножом, после чего тело Александра завернули в ковер. На место преступления подозреваемый, вернулся только вечером следующего дня, чтобы избавиться от тела убитого им товарища.

Как показал подозреваемый, убитого им парня он закопал, пройдя пешком около пяти километров. Этот же путь пришлось проделать и полицейским, чтобы проверить показания, и извлечь останки, по которым сейчас назначена молекулярно-генетическая экспертиза.

«Достоверно сказать, что именно его мы нашли, без результатов этой экспертизы мы не можем. Кроме того, назначена психиатрическая экспертиза, на предмет установления вменяемости подозреваемого лица», — сообщает Артём Ткаченко.

Экспертизы могут продлиться не одну неделю, а возможно, и не один месяц, поэтому пока мать не может похоронить сына. Ольга Успенская, опасается, что подозреваемый может постараться и избежать уголовного наказания, в случае, если будет признан невменяемым.