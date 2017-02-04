Владимир Жириновский переизбран председателем ЛДПР на следующие четыре года. Соответствующее решение принял в субботу съезд партии. Согласно уставу ЛДПР, председатель партии избирается на четыре года без ограничения количества сроков, передает ТАСС.

Съезд также избрал новый состав Высшего совета партии на ближайшие четыре года. Ранее в него входили 11 человек, сейчас же состав сокращен до семи партийцев. Два срока подряд Высший совет возглавлял вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. По уставу занимать этот пост больше двух сроков нельзя.

В Высший совет вошел Жириновский, которому это положено в соответствии со статусом главы партии, и депутаты Госдумы Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Антон Морозов, Владимир Сысоев, Игорь Торощин, Борис Чернышов. Таким образом, состав Высшего совета изменился полностью.

Члены Высшего совета должны будут избрать руководителя в течение 10 дней после съезда. Кроме того, съезд избрал новый состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии.

Владимир Жириновский допустил, что однажды у партии сменится руководитель. "Придет время и на съезде партии другие фамилии будут в бюллетене для выборов председателя и в Высший совет. Мы не должны замыкаться, не должно быть вечных должностей, одних и тех же лиц", - сказал он, завершая работу 30-го съезда.

Жириновский добавил, что "естественно появление новых лиц" в партии.

Устав ЛДПР не ограничивает время нахождения одного человека на посту председателя. Он может переизбираться неограниченное количество раз.

Фото ТАСС