Родившая в Южной Корее казахстанка-нелегалка чуть не лишилась ребенка

В Южной Корее казахстанка, которая нелегально приехала в страну на заработки, родила ребенка и не смогла доказать властям, что он ее, передает Хабар24.

Установить факт материнства ей помогли представители посольства нашей страны в Сеуле. Они же сделали всё возможное, чтобы женщина могла вернуться на родину со своим месячным сыном.

Нелегальная мигрантка из Казахстана согласилась на интервью при условии, что мы не будем называть ее настоящего имени, имени ее ребенка и из какого она региона. В Корею она, назовем ее Айгуль, приехала в сентябре прошлого года в качестве туриста, на шестом месяце беременности.

«Мы договорились с отцом моего ребенка, что я поработаю 2-3 месяца, а потом мы поженимся. Я уехала, сказав, что еду на работу в Астану. Если бы он знал про Корею, то не отпустил бы. После того как я родила, сказала ему, что я здесь. 27 января мы хотели выехать в Казахстан, купили билет. В аэропорту нас отправили сюда, так как нет документов на ребенка»,— объясняет свой поступок Айгуль.

В Корее Айгуль несколько раз меняла работу и место жительства, чтобы скрыться от полиции. Последним местом стала прачечная. На первом этаже она работала, а на втором этаже жила. Там и родила.

Руководители прачечной от интервью отказались, так как если в полиции узнают, что у них работала нелегалка, им грозит штраф. Когда приехала скорая помощь, Айгуль уже родила. Так как она нелегал, в больницу положили только ребенка. Там он пробыл один день. Но справку о том, что казахстанка является матерью младенца, врачи ей не выдали, так как они не принимали роды. Казахстанский консул нашел двух свидетелей родов, которые подтвердили факт материнства Айгуль. Так на свет официально появился новый казахстанец.

Казахстанке помогали неравнодушные земляки. Они купили ей авиабилет и заплатили штраф в 750 долларов за нелегальное пребывание. Работодатель оплатила услуги врачей – около 2 тысяч долларов. Сегодня казахстанка вместе с сыном улетела на родину. Там, по словам Айгуль, их ждет отец ребенка, который намерен узаконить их отношения и отцовство. Но далеко не у всех историй нелегалов такой хеппи-энд. Несколько тысяч незаконных трудовых мигрантов из Казахстана каждый день рискуют здоровьем и жизнью в Южной Корее.