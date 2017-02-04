Денис Тен принес Казахстану десятое "золото" Универсиады-2017 в Алматы

Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи казахстанский фигурист Денис Тен выиграл "золото" на зимней Универсиаде-2017, которая проходит в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Денис Тен лидировал по итогам короткой программы с результатом 94,91 балла. За произвольную судьи выставили казахстанцу 172, 06 балла. По сумме двух программ Тен набрал 266,97 балла и занял первое место.

"Серебро" досталось японцу Кэйдзи Танаке (252,09), а "бронза" - Александру Майорову из Швеции (246,56).

Другой казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев, ставший 11-м в произвольной программе (68,25 балла), занял в итоге 12-е место с результатом 204,23 балла.

Таким образом, в копилке сборной Казахстана стало десять золотых, две серебряные и девять бронзовых наград.