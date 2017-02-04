Госдеп разрешил въезд в США лицам с действующими визами
Ранее суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа президента США Дональда Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима
Госдепартамент США разрешил въезд на территорию страны лиц, чьи визы в настоящее время являются действительными, передает ТАСС.
Такое решение было принято внешнеполитическим ведомством после того, как суд в Сиэтле в пятницу ввел временный запрет на выполнение указа президента США Дональда Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима.
Фото © REUTERS/Joshua Roberts
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