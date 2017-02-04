В 2016 году в Казахстане ввели рекордное количество жилья

По итогам 2016 года рост ВВП Казахстана составил 1%. Хотя изначально Правительство рассчитывало на другую цифру - в 0,5%. Основными драйверами роста экономики стали сферы строительства, сельского хозяйства, транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает «Хабар 24».

Как отмечают специалисты, положительная динамика ВВП обеспечена за счет нескольких показателей. Во-первых, в сентябре этого года была запущена добыча нефти на Кашагане. Причем планировалось добыть 75 млн тонн черного золота, но по факту получилось больше - 79 млн тонн. Во-вторых, в 2016 году было введено рекордное количество жилья - вместо 7,7 млн квадратных метров 10,6.

Бауыржан Турлыбеков, нач. управления макроэкономического анализа и мониторинга МНЭ РК: «Что касается финансового или денежно кредитного сектора, здесь критически важен рост в кредитовании на 1,4 до 12,9 трлн тенге. Также рост депозитов, он намного солиднее. Мы наблюдаем дедолларизацию, снижение депозитов в иностранной валюте и рост в национальной».