После тюрьмы Александр Емельяненко может вернуться в "клетку" 25 марта в Астане

Выйдя из тюрьмы, Александр Емельяненко продолжит бойцовскую карьеру, которая пока насчитывает 30 поединков, сообщает "Лайф".

Руководитель пиар-службы WFCA Адам Ахмадов в комментарии "Р-Спорт" подчеркнул, что 35-летний Емельяненко оформил соглашение именно с лигой, а не с клубом "Ахмат", который является её составной частью.

Напомним, что из-за проблем с правосудием известный боец отбывал наказание в тюрьме, откуда был выпущен в конце 2016 года. Свой последний бой он провёл 25 января 2014 года, уступив Дмитрию Сосновскому.

По словам Ахмадова, в WFCA запланированы три турнира. Но два первых — проходящий в эти дни в Грозном и намеченный на 25 февраля в Москве — уже полностью "заполнены" заявками. Таким образом, возвращение Емельяненко в "клетку" состоится не ранее 25 марта на турнире в Астане.

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