106-летняя невеста, или Никогда не поздно выйти замуж
Молодожёны из Бразилии, если их можно так назвать, на своём личном примере доказали, что любви все возрасты покорны. Самая старая невеста на планете в свои 106 лет сказала "да" 66-летнему жениху.
Бразильская пенсионерка бросила вызов всем врачам, став в свои 106 лет самой старой невестой в мире. Во время свадебной церемонии Вальдемира Родригес де Оливейра сказала "да" своему 66-летнему избраннику Апаресидо Диас.
За те три года, что они вместе, они пришли к выводу, что никогда не поздно скрепить свои сердца.
Оценив состояние здоровья и возраст новобрачных, медики выразили беспокойство в отношении их обоих и засомневались, что они смогут жить вдвоём без постороннего присмотра.
Но вопреки всему, влюблённые организовали целую свадебную церемонию и обменялись кольцами. В этом им помогли волонтёры из организации "Проект мечты".
"Поскольку они не могли пожениться, мы решили исполнить их мечту и устроили свадьбу прямо в здании дома престарелых", — рассказала одна из волонтёров.
По бразильским обычаям, помолвочное кольцо надевается на средний палец правой руки. Когда пара женится, кольцо переодевается на тот же палец, но на левой руке.
Говоря о своей любви к своему будущему мужу, Вальдемира не скрывает своих чувств: "Я его очень сильно люблю. Если он умрёт, то умру и я".
Церемония была простой, но очень душевной. Единственное условие, которые поставили себе волонтёры при организации свадьбы, — это сделать молодожёнов счастливыми.
Источник: Лайф
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