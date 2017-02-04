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106-летняя невеста, или Никогда не поздно выйти замуж

4 февраля 2017, 22:54

Молодожёны из Бразилии, если их можно так назвать, на своём личном примере доказали, что любви все возрасты покорны. Самая старая невеста на планете в свои 106 лет сказала "да" 66-летнему жениху.


Бразильская пенсионерка бросила вызов всем врачам, став в свои 106 лет самой старой невестой в мире. Во время свадебной церемонии Вальдемира Родригес де Оливейра сказала "да" своему 66-летнему избраннику Апаресидо Диас.


За те три года, что они вместе, они пришли к выводу, что никогда не поздно скрепить свои сердца.


Оценив состояние здоровья и возраст новобрачных, медики выразили беспокойство в отношении их обоих и засомневались, что они смогут жить вдвоём без постороннего присмотра.


Но вопреки всему, влюблённые организовали целую свадебную церемонию и обменялись кольцами. В этом им помогли волонтёры из организации "Проект мечты".


"Поскольку они не могли пожениться, мы решили исполнить их мечту и устроили свадьбу прямо в здании дома престарелых", — рассказала одна из волонтёров.


По бразильским обычаям, помолвочное кольцо надевается на средний палец правой руки. Когда пара женится, кольцо переодевается на тот же палец, но на левой руке.


Говоря о своей любви к своему будущему мужу, Вальдемира не скрывает своих чувств: "Я его очень сильно люблю. Если он умрёт, то умру и я".


Церемония была простой, но очень душевной. Единственное условие, которые поставили себе волонтёры при организации свадьбы, — это сделать молодожёнов счастливыми.


Источник: Лайф


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