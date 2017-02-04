Димаш Кудайбергенов занял третье место на конкурсе I Am a Singer
Благодаря победе Димаш получил путевку в следующий тур конкурса.
Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял третье место в третьем этапе музыкального конкурса I Am a Singer в Китае, передает Zakon.kz.
Благодаря победе Димаш получил путевку в следующий тур конкурса. Об этом сообщил на своей странице в Instagram продюсер и менеджер певца Алпамыс Шаримов.
"Друзья, новость! Димаш получил путевку в следующий тур конкурса - в общем подсчете на 1 месте! Итак, подведем итог 3 конкурсного дня: Майкл Вонг (46 лет) - Малайзия - по итогам 2 конкурсного дня выбыл из конкурса; Тиа Рэй (32 года) - Китай - 8 место, при общем подсчете выбыла из конкурса. Тереза Карпио (61 год) - Канада, 7 место, в общей итоговой таблице 7 место. Чжао Ли ( 31 год) - Китай, 2 место, в общей таблице 6 место. Чжан Цзе (35 лет) - Китай, 4 место, в общей таблице 5 место. Сэнди Лэм (51 год) - Гонконг, 6 место, в общей таблице 4 место. Тан Цзин (40 лет) - Китай, 1 место, в общей таблице 2 место. Группа "Lion" - Тайвань - 5 место, в общей таблице 3 место. Димаш Кудайберген (22 года) - Казахстан - 3 место, в общей таблице 1 место. На следующей неделе выступят 7 певцов. Один из них выбудет", - сообщил Шаримов.
Сүйінші, Достар! Димаш келесі кезеңге жолдама алды - жалпы есепте 1 орын! Сонымен, 3-ші байқау күнінің қортындысы: Майкл Вонг (46 жас. Малайзия) - 2-ші байқау күні бойынша жарыстан тыс қалды. Тиа Рэй (32 жас. Қытай) - 8 орын. Жалпы есеп бойынша байқаудан тыс қалды. Тереза Карпио (61 жас. Канада) - 7 орын. Жалпы есепте: 7 орын. Чжао Ли (31 жас. Қытай) ЖАҢА ӘНШІ - 2 орын. Жалпы есепте 6 орын. Чжан Цзе (35 жас. Қытай) ЖАҢА ӘНШІ - 4 орын. Жалпы есепте: 5 орын. Сэнди Лэм (51 жас. Гонконг) - 6 орын. Жалпы есепте: 4 орын. Тан Цзин (40 жас. Қытай) - 1 орын. Жалпы есепте: 2 орын. "Lion" тобы (Тайвань) - 5 орын. Жалпы есепте 3 орын. Димаш Құдайберген (22 жас. Қазақстан) - 3 орын. Жалпы есепте: 1 орын. Келесі апта: 7 әнші өнер көрсетеді. 1 әнші байқаудан тыс қалады. @asharimov #TheSingerDimash #DQ #Dimash #Dear #Dears
Кудайбергенов для участия в этом этапе конкурса выбрал песню "The Show Must Go On" группы Queen.
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