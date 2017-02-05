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Обложка журнала с Трампом и головой статуи Свободы вызвала скандал

5 февраля 2017, 00:41

Редактор Spiegel Клаус Бринкбаумер в редакционной статье заявил, что Трамп пытается совершить государственный переворот сверху и установить "нелиберальную демократию".


Влиятельный немецкий еженедельник Der Spiegel вызвал волну критики из-за обложки, на которой изображен президент США Дональд Трамп, обезглавливающий статую Свободы. Несколько немецких газет раскритиковали изображение, а зампредседателя Европарламента назвал обложку безвкусной.

Художник Эдель Родригес заявил, что изображение символизирует "обезглавливание демократии", передает БиБиСи.


Отношения между США и Германией ухудшились с приходом на пост президента Дональда Трампа, который раскритиковал политику немецкого канцлера Ангелы Меркель. В прошлом месяце он заявил, что ее политика, позволяющая прибывать в страну огромному количеству мигрантов, была "катастрофической ошибкой". Его советник по торговле также недавно раскритиковал Германию за, по его мнению, получение несправедливых торговых преимуществ от заниженного курса евро.

Родригес, который прибыл в США как политический беженец с Кубы в 1980 году, заявил изданию Washington Post, что хотел сравнить Дональда Трампа и запрещенную в России и других странах группировку "Исламское государство", добавив, что "обе стороны - экстремисты".

Редактор Spiegel Клаус Бринкбаумер в редакционной статье заявил, что Трамп пытается совершить государственный переворот сверху и установить "нелиберальную демократию".

Белый дом ранее обвинял либеральные СМИ в "ложном и безответственном" освещении, призванном очернить президента Трампа и новую администрацию.

Александр Граф Ламбсдорф, член партии Свободных демократов и заместитель главы Европейского парламента, заявил, что обложка больше говорит о журналистах Spiegel, чем о Трампе.

"Обложка использует жертв террора очень скверным образом", - заявил он изданию Bild.


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