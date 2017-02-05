В Кыргызстане еще одна школьница умерла из-за склоняющих к суициду групп

Одиннадцатиклассница покончила с собой в Бишкеке, где активно распространяются через соцсети виртуальные игры, склоняющие подростков к самоубийствам, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Ранее Минобразования республики обратилось в правоохранительные органы страны с информацией, что подростки Киргизии начали делиться в социальных сетях хэштегами #морекитов, #тихийдом, #явигре, #разбудименяв420. Эти хэштеги отсылают к так называемым "группам смерти", которые стали причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.

"Четвертого февраля примерно в 06:55 в дежурную часть УВД Октябрьского района г. Бишкек поступил вызов о факте обнаружения тела девушки. Следственно-оперативной группой было установлено, что несовершеннолетняя 1999 года рождения спрыгнула с восьмого этажа дома", — сообщает пресс-служба.

В настоящее время правоохранительные органы Киргизии устанавливают обстоятельства произошедшего. В МВД полагают, что смерть школьницы может быть не связана с "играми смерти": "На данный момент нет никаких подтвержденных данных, что девочка играла в виртуальные игры в соцсетях, в которые заманивают подростков. В настоящее время выясняются все связи школьницы, близкий круг общения, отношения с одноклассниками, родителями, родственниками", — сообщает ведомство.

В то же время киргизское информагентство "24.kg" со ссылкой на собственные источники утверждает, что школьница "была в игре": "Погибшая училась в школе №56 города Бишкека, ее воспитывала тетя. Накануне произошел семейный конфликт из-за того, что ее мать повторно вышла замуж в России", — сообщает агентство.

В среду 15-летняя девушка погибла, выпрыгнув из окна пятого этажа. Еще один факт самоубийства старшеклассника днем раньше был зафиксирован в городе Балыкчи. СМИ Киргизии связывают трагические происшествия с активно распространяющейся через соцсети республики виртуальной игрой, которая склоняет детей к самоубийству.

В среду правительство Киргизии создало специальную межведомственную рабочую группу, которая призвана выработать механизмы для ограничения вовлеченности детей в виртуальные игры, которые могут нанести вред их здоровью и жизни. Столичная милиция проводит рейды по интернет-клубам Бишкека. Кроме того, в республике созданы горячие телефонные линии для получения квалифицированной консультации по вопросу вовлеченности подростков в виртуальные игры.

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