Новый президент Гамбии отменил четырехдневную рабочую неделю

Бывший президент объяснял режим тем, что преимущественно мусульманское население Гамбии сможет посвятить пятницу молитвам.

Новый президент Гамбии Адама Барроу своим указом отменил действовавший во времена предыдущего главы государства режим четырехдневной рабочей недели, передает ВВС.

Государственные служащие теперь будут работать 36,5 часов в неделю - с 08:00 до 16:00 с понедельника по четверг и с 08:00 до 12:30 по пятницам.

Четыре года назад предшественник Барроу Яхья Джамме ввел четырехдневную рабочую неделю, сделав пятницу дополнительным выходным днем.

Джамме объяснял это тем, что преимущественно мусульманское население Гамбии сможет посвятить пятницу молитвам.

В конце января Яхья Джамме, занимавший пост президента Гамбии более 20 лет, заявил, что отказывается от борьбы за президентское кресло и уступает место победившему на выборах Адаме Барроу.

Этому предшествовали несколько дней борьбы за власть, грозившие закончиться масштабным политическим кризисом.