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В Греции фермеры продолжают акции протеста по всей стране

5 февраля 2017, 01:54

Ежедневно с 23 января фермеры на несколько часов блокируют тракторами автомагистрали


Акции протеста фермеров, выступающих против повышения налогов, продолжаются по всей Греции, пишет РИА Новости.

Ежедневно с 23 января фермеры на несколько часов блокируют тракторами автомагистрали. Накануне были заблокированы подъезды к аэропорту в Салониках, в субботу трактора въехали в центр Салоник и устроили акцию протеста возле Белой башни.

На национальной автомагистрали Лариса-Козани возле развязки Аргиропули животноводы вылили несколько десятков литров молока, сообщает издание "Нафтемпорики". Затем они вместе с фермерами на два часа перекрыли дорогу и сожгли тюки с соломой, по их словам, "в знак протеста против мер правительства".

Днем была перекрыта автотрасса Патры-Коринф, дорога Антирио-Янина, установлен блок-пост на границе с Албанией.

Аграрии жалуются, что из-за налогов резко выросла себестоимость продукции. Помимо этого большой ущерб сельскому хозяйству нанесла плохая погода – из-за холодов погибла часть урожая.

Фермеры заявляют, что намерены стоять до конца и предупреждают правительство об усилении акций протестов.

Фото © РИА Новости. Геннадий Мельник


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