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5 ферваля в Казахстане местами выпадет снег

5 февраля 2017, 06:00

Погода без осадков ожидается на юго-западе и в центре республики.


На территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, на юго-западе и в центре погода ожидается без осадков. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем в Актюбинской областях местами ожидается метель, ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской, ночью в Алматинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Жамбылской области местами - туман, гололед, метель, ветер 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской области местами - туман, гололед.

В Мангыстауской области днем ожидается местами ветер 15-20 м/с.

В Атырауской области местами - туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с.

В Костанайской области местами - метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Палодарской области местами ожидается метель, ветер 15-20, ночью порывы 25 м/с.

В Карагандинской области местами - туман, ветер 15-20 м/с.

В Алматы днем -8°, преимущественно облачно.

В Астане днем -23°, преимущественно ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: dailynews.kz.

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