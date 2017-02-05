5 ферваля в Казахстане местами выпадет снег
5 февраля 2017, 06:00
Погода без осадков ожидается на юго-западе и в центре республики.
На территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, на юго-западе и в центре погода ожидается без осадков. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем в Актюбинской областях местами ожидается метель, ветер 15-20 м/с.
В Кызылординской, ночью в Алматинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Жамбылской области местами - туман, гололед, метель, ветер 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской области местами - туман, гололед.
В Мангыстауской области днем ожидается местами ветер 15-20 м/с.
В Атырауской области местами - туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с.
В Костанайской области местами - метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Палодарской области местами ожидается метель, ветер 15-20, ночью порывы 25 м/с.
В Карагандинской области местами - туман, ветер 15-20 м/с.
В Алматы днем -8°, преимущественно облачно.
В Астане днем -23°, преимущественно ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: dailynews.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842708-a578a78a820bf394f0ec32c2fbfd54ca
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...