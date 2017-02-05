Трамп обсудил с Порошенко вопросы укрепления стратегического партнерства
5 февраля 2017, 06:13
Главы государств также затронули тему предстоящего визита Порошенко в Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье, 5 февраля, провел телефонный разговор с украинским коллегой Петром Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.
Беседа политиков продолжалась более часа. Главы государств обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между странами, а также ситуацию в Донбассе.
«Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки», — написал Цеголко. По его словам, политики сошлись во мнении о необходимости установления в регионе режима прекращения огня.
Кроме того, главы государств затронули тему предстоящего визита Порошенко в Вашингтон. Как отмечается, подготовкой займется министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
18 января Порошенко выразил надежду на то, что он встретится с Трампом в Вашингтоне в феврале.
Это уже второй телефонный разговор политиков. Предыдущая беседа состоялась в ноябре 2016 года. В ходе диалога президент Украины поздравил Трампа с победой на выборах в США и отметил важность продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Alex Brandon / AP.
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