Трамп обсудил с Порошенко вопросы укрепления стратегического партнерства

Президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье, 5 февраля, провел телефонный разговор с украинским коллегой Петром Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.





Беседа политиков продолжалась более часа. Главы государств обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между странами, а также ситуацию в Донбассе.





«Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки», — написал Цеголко. По его словам, политики сошлись во мнении о необходимости установления в регионе режима прекращения огня.





Кроме того, главы государств затронули тему предстоящего визита Порошенко в Вашингтон. Как отмечается, подготовкой займется министр иностранных дел Украины Павел Климкин.





18 января Порошенко выразил надежду на то, что он встретится с Трампом в Вашингтоне в феврале.





Это уже второй телефонный разговор политиков. Предыдущая беседа состоялась в ноябре 2016 года. В ходе диалога президент Украины поздравил Трампа с победой на выборах в США и отметил важность продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона.







