Опрос показал отношение американцев к Казахстану

Фирма по исследованию рынка YouGov опубликовала результаты социологического опроса. Опрос проводился с 28 января по 1 февраля, передает Zakon.kz





Жителям США предлагалось ответить на один вопрос: "Считаете ли вы нижеперечисленные страны друзьями или врагами США?". В опросе приняло участие 7150 человек. Каждому из них было предложено оценить 15 случайно выбранных стран из 144. Среди ответов были "враг", "недружественная", "дружественная", "союзник" или "не знаю".





Судя по результатам, большинство опрошенных (56%) затруднилось ответить на вопрос по поводу Казахстана. 8% назвали Казахстан "врагом, 15% - "недружественной страной", 19% - "дружественной" и лишь 2% опрошенных заявили, что Казахстан является "союзником" США.













Лидером среди "врагов" США, судя по опросу, оказалась Северная Корея, так высказалось 57% опрошенных. В первой пятерке по этому пункту находятся Иран, Сирия, Ирак и Афганистан. Сразу после них расположилась Россия. 22% опрошенных назвали северного соседа "врагом" США, 33% - "недружественной страной", 16% - "дружественной", 3% видят в России "союзника".



