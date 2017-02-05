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Во Франции неизвестные украли оружие у обедавших в "Макдоналдс" солдат

5 февраля 2017, 07:08

По предварительным данным, злоумышленников было двое, полиция ведет их поиск.


Неизвестные во Франции украли оружие у солдат, которые остановились пообедать в ресторане быстрого питания "Макдоналдс". Об этом сообщил французский телеканал LCI, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг днем в коммуне Ла-Верпийер департамента Изер на юго-востоке Франции. Трое военных, возвращавшихся после участия в операции по обеспечению безопасности в Париже, зашли в "Макдоналдс", оставив штатные штурмовые винтовки FAMAS в автомобиле. Вернувшись, они увидели, что одно из боковых стекол машины разбито, а две винтовки и патроны к ним пропали.

Военнослужащие вызвали полицию. В поисковой операции были задействованы десятки полицейских и вертолет. По предварительным данным, злоумышленников было двое, полиция ведет их поиск.

Фото: Getty Images.

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