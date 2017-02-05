Во Франции неизвестные украли оружие у обедавших в "Макдоналдс" солдат

По предварительным данным, злоумышленников было двое, полиция ведет их поиск.

Неизвестные во Франции украли оружие у солдат, которые остановились пообедать в ресторане быстрого питания "Макдоналдс". Об этом сообщил французский телеканал LCI, передает Об этом сообщил французский телеканал LCI, передает РИА Новости





Инцидент произошел в четверг днем в коммуне Ла-Верпийер департамента Изер на юго-востоке Франции. Трое военных, возвращавшихся после участия в операции по обеспечению безопасности в Париже, зашли в "Макдоналдс", оставив штатные штурмовые винтовки FAMAS в автомобиле. Вернувшись, они увидели, что одно из боковых стекол машины разбито, а две винтовки и патроны к ним пропали.





Военнослужащие вызвали полицию. В поисковой операции были задействованы десятки полицейских и вертолет. По предварительным данным, злоумышленников было двое, полиция ведет их поиск.



