Во Франции неизвестные украли оружие у обедавших в "Макдоналдс" солдат
5 февраля 2017, 07:08
По предварительным данным, злоумышленников было двое, полиция ведет их поиск.
Неизвестные во Франции украли оружие у солдат, которые остановились пообедать в ресторане быстрого питания "Макдоналдс". Об этом сообщил французский телеканал LCI, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в четверг днем в коммуне Ла-Верпийер департамента Изер на юго-востоке Франции. Трое военных, возвращавшихся после участия в операции по обеспечению безопасности в Париже, зашли в "Макдоналдс", оставив штатные штурмовые винтовки FAMAS в автомобиле. Вернувшись, они увидели, что одно из боковых стекол машины разбито, а две винтовки и патроны к ним пропали.
Военнослужащие вызвали полицию. В поисковой операции были задействованы десятки полицейских и вертолет. По предварительным данным, злоумышленников было двое, полиция ведет их поиск.
Фото: Getty Images.
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