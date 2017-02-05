На Байконуре будет нести службу Национальная гвардия России

В данное время решаются организационные вопросы по вводу в состав Росгвардии подразделений, которые находятся на территории комплекса «Байконур».

Военнослужащие Росгвардии будут служить на космодроме Байконур, сообщает сообщает Казинформ со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации Правительства Российской Федерации.





Дополнение о несении службы военнослужащих Росгвардии внесено в правительственное постановление от 1994 года «О мерах по обеспечению социальной защищенности военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации, проходящих военную службу или работающих на космодроме «Байконур» и в г. Байконуре, и членов их семей»





О создании в России Национальной гвардии на базе внутренних войск МВД РФ было объявлено 5 апреля 2016 года. В структуру Нацгвардии России, помимо внутренних войск, включены: органы управления и подразделения МВД, осуществляющие федеральный государственный контроль за оборотом оружия и в сфере частной охранной деятельности, а также вневедомственной охраны. В состав Нацгвардии также вошли спецподразделения МВД.





Возглавил Нацгвардию России генерал армии Виктор Золотов. В интервью СМИ после образования новой российской силовой структуры он отметил, что численность Федеральной службы войск Национальной гвардии России превысит 340 тыс. человек.





Осенью 2016 года группа офицеров управления Центрального округа войск национальной гвардии и Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Московской области во главе с командующим округом генерал-лейтенантом Павлом Дашковым посетила город Байконур.





В данное время решаются организационные вопросы по вводу в состав Росгвардии подразделений, которые находятся на территории комплекса «Байконур» и будут вести усиленный контроль обеспечения безопасности космического комплекса, отметил источник на космодроме Байконур.

Сара Кабикызы.



