Жительница Киева, чьё резюме взорвало Сеть, нашла работу

17 января жительница Киева Алиса Абасова разместила на своей странице в Facebook объявление о поиске работы. За сутки её пост собрал около двух тысяч лайков и репостов. Девушке сделали более 150 предложений о работе

"Привет, я Алиса и я ищу новую работу. Я могу быть вашей правой рукой, левой рукой, ногами, глазами и парой новых извилин мозга. Легко нахожу общий язык с самыми разными людьми. Меня любят дети, пенсионеры, хипстеры, творческая молодежь, мамочки в декрете, суровые мужики в костюмах, геи, лесбиянки и гетеро и бисексуалы.





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