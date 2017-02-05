Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с Путиным

Президент США заявил, что "лучше поладить с Россией, чем не поладить".

Президент США Дональд Трамп пока не знает, сложатся ли у него рабочие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News, выдержки из которого были опубликованы в субботу, сообщает Соответствующее мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News, выдержки из которого были опубликованы в субботу, сообщает ТАСС





Хозяину Белого дома был задан вопрос, продолжает ли он с уважением относиться к российскому президенту. "Я скажу так: лучше поладить с Россией, чем не поладить. Если Россия поможет нам в борьбе с ИГ, с исламским терроризмом во всем мире, то это будет хорошо", - приводит телеканал ответ Трампа.





"Смогу ли я поладить с ним? Понятия не имею", - добавил республиканец.





Алексей Качалин.



