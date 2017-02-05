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Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с Путиным

5 февраля 2017, 08:13

Президент США заявил, что "лучше поладить с Россией, чем не поладить".


Президент США Дональд Трамп пока не знает, сложатся ли у него рабочие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News, выдержки из которого были опубликованы в субботу, сообщает ТАСС.

Хозяину Белого дома был задан вопрос, продолжает ли он с уважением относиться к российскому президенту. "Я скажу так: лучше поладить с Россией, чем не поладить. Если Россия поможет нам в борьбе с ИГ, с исламским терроризмом во всем мире, то это будет хорошо", - приводит телеканал ответ Трампа.

"Смогу ли я поладить с ним? Понятия не имею", - добавил республиканец.

Алексей Качалин.

Фото: Getty Images.

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