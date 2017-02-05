СМИ: Китай опрокинет мировой рынок за счет земель Казахстана

Китай должен построить собственный зерновой коридор на территории Центральной Азии, который будет экспортировать ежегодно по 160 млн тонн зерна в Африку, Азию и в сам Китай. Новость об этом суперпроекте стала центральной на официальных русскоязычных сайтах Китая. Для сравнения: Российская Федерация экспортирует сегодня вчетверо меньше, чем собирается вывозить из своего зернового центра на территории Казахстана. некоторые российские эксперты назвали китайский зерновой проект фантазиями или, возможно, глобальной аферой, пишет " пишет " Независимая газета ".





Китай должен принять активное участие в модернизации сельского хозяйства в Центральной Азии и создать зерновой коридор, который будет способствовать устойчивому развитию региональной экономики.





Об этом заявила эксперт из университета «Фудань», сообщили агентство «Синьхуа» и сайт центральной китайской газеты «Жэньминь жибао». Примечательна модальность в переводе: не «Китай может» или «Китай планирует», а именно «Китай должен».





В обоснование своих планов аграрной экспансии китайцы приводят некоторую статистику. По их данным, в настоящее время в Центральной Азии насчитывается 38 млн га пахотных земель. На долю Казахстана приходится около 74%, или 28 млн га. В будущем общая площадь пахотных земель в регионе может быть увеличена до 60 млн га. Китайцы рассчитывают, что годовой урожай зерна составит 225 млн тонн. А объем экспорта достигнет 160 млн тонн.





Чтобы понять масштабы китайского проекта, нужно напомнить, что максимальный экспорт зерна из России ожидается на уровне 37,5 млн тонн. Выходит, что китайцы собираются выбросить на мировой рынок в четыре раза больше, чем вывозит сегодня РФ. Если этот китайский план будет реализован, то российские планы развития сельского хозяйства придется пересматривать. На мировом рынке предложение может значительно превысить платежеспособный спрос. В результате мировые цены неизбежно рухнут. И производителям зерна с себестоимостью выше китайской будет угрожать банкротство.





У России блестящие перспективы в сфере зернового экспорта, уверяет глава Минсельхоза Александр Ткачев. «Мы сможем легко продавать на экспорт до 50 млн тонн зерна, а сейчас вывозим только 30–35 млн тонн», – объясняет министр. При этом он считает, что выращивать зерно выгодно на всей территории России, даже в регионах, где урожайность составляет 10 ц с гектара. Правда, вся выгода зернового экспорта может исчезнуть в случае глобального снижения мировых цен.





Заметим, что после потери большой части нефтяных доходов российские чиновники все чаще мечтают нарастить валютные доходы от экспорта зерна. Пока у российской агропродукции есть покупатели в Африке и Азии.





Но что будет с российскими доходами от зернового экспорта, если китайцы будут производить на территории Казахстана вдвое больше, чем Россия, а экспортировать – в три-четыре раза больше?





«Дополнительные 160 млн тонн зерна в год способны обрушить цены на 30–50%. Мировое производство зерна растет в среднем на 1,3% в год, а население Земли – на 1,12%. То есть можно считать, что излишек питания формируется очень медленно. Пока же можно говорить о дефиците в размере около 150–160 млн тонн в год. Этот дефицит, похоже, и рассчитывает закрыть Китай», – предполагает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «Китай движется в правильном для себя направлении. Но в описанном виде проект «Зерновой коридор» пока скорее всего не сможет состояться», – рассуждает эксперт. По его словам, Штаты сделают все, чтобы помешать этим планам Китая, и будут оказывать давление на Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.





«Если планы Китая и Казахстана по зерновому коридору будут реализованы, то мировой рынок будет серьезно изменен. Не исключено, что цены на зерно будут снижаться, а требования к качеству – расти. Заявленные объемы – это очень много. И если они поступят на рынок, то Россия уже не будет лидером по экспорту зерна. И не факт, что зерновой экспорт будет приносить такие же доходы, как сейчас», – рассуждает аналитик компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.





В то же время многие российские эксперты считают китайский зерновой проект нереализуемым. «По форме эта инициатива пока напоминает скорее «панаму», а не «коридор», – считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.





«Пока эти планы выглядят оторванными от реальности. Регион Центральной Азии, на который якобы нацелились китайцы, страдает от нехватки воды. Погодные условия там сложные. Без дополнительной ирригации расширение площадей малореально», – считает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. По его словам, было бы хорошо, если в регионе удалось сохранить нынешние объемы производства зерновых. «Но даже если бы волшебным образом удалось произвести весь заявленный объем зерновых, то вывезти его практически невозможно. Доказывает этот факт нынешние очень скромные объемы поставок зерна из Казахстана в Китай», – говорит Сизов.



