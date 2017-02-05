Суд обязал Google передавать США письма, хранящиеся на заграничных серверах

Американский суд обязал компанию Google предоставлять властям США электронные письма ее клиентов, хранящихся на зарубежных серверах, сообщает сообщает РИА Новости со ссылокй на агентство Reuters.





По его данным, судья Томас Руйтер принял подобное решения в целях того, чтобы агенты ФБР могли проводить внутри США расследование, связанное с мошенничеством.





"Несмотря на то, что получение сведений с различных серверов Google за рубежом может привести к вторжению в частную жизнь, на самом деле, посягательство на нее происходит только в случае раскрытия информации в США", — отметил судья.





В ответном заявлении Google отмечается, компания намерена подать апелляцию.





В данной связи Reuters уточняет, что в июле прошлого года Апелляционный суд в Нью-Йорке постановил, что компания Microsoft не обязана передавать американским властям данные со своего сервера в Ирландии для проведения расследования по делу о наркотиках.





Дмитрий Злодорев.



