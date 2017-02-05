Трамп согласился принять участие в саммите G7 в Италии

Саммит G7 пройдет в городе Таормина на восточном побережье Сицилии 26-27 мая.

Президент США Дональд Трамп согласился принять участие в саммите G7, который пройдет итальянском городе Таормина в мае 2017 года, передает передает РБК со ссылкой на Reuters.





Премьер-министр Италии Паоло Джентилони пригласил американского президента на саммит G7 во время телефонного разговора, говорится в сообщении на сайте правительства Италии.





В ходе беседы стороны отметили важность сотрудничества Европы с США для обеспечения мира и стабильности и ключевую роль НАТО, следует из сообщения.





Кроме того, Трамп и Джентилони обсудили урегулирование кризиса на Украине и на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Ливии.





Саммит G7 пройдет в городе Таормина на восточном побережье Сицилии 26-27 мая. В нем в первый раз примут участие американский президент Дональд Трамп, новый президент Франции и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.





В ежегодных заседаниях G7 принимают участие Великобритания, Япония, США, Германия, Италия, Канада и Франция, а также два представителя Евросоюза.



