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Трамп согласился принять участие в саммите G7 в Италии

5 февраля 2017, 09:01

Саммит G7 пройдет в городе Таормина на восточном побережье Сицилии 26-27 мая.


Президент США Дональд Трамп согласился принять участие в саммите G7, который пройдет итальянском городе Таормина в мае 2017 года, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони пригласил американского президента на саммит G7 во время телефонного разговора, говорится в сообщении на сайте правительства Италии.

В ходе беседы стороны отметили важность сотрудничества Европы с США для обеспечения мира и стабильности и ключевую роль НАТО, следует из сообщения.

Кроме того, Трамп и Джентилони обсудили урегулирование кризиса на Украине и на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Ливии.

Саммит G7 пройдет в городе Таормина на восточном побережье Сицилии 26-27 мая. В нем в первый раз примут участие американский президент Дональд Трамп, новый президент Франции и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

В ежегодных заседаниях G7 принимают участие Великобритания, Япония, США, Германия, Италия, Канада и Франция, а также два представителя Евросоюза.

Фото: РИА Новости.

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