Астана и Уфа станут главными пунктами на пути больших транспортных коридоров, соединяющих Европу с Китаем и Восточной Азией.

Астана и Уфа стали городами-побратимами. На днях в столице уфимский градоначальник Ирек Ялалов и аким Астаны Асет Исекешев подписали договор о партнерстве, передает " передает " Уфимские вести ".





Данный документ предусматривает развитие новых перспектив и инноваций в сотрудничестве для максимального раскрытия потенциала городов и повышения эффективности управления. Муниципалитеты будут взаимно действовать в различных сферах, в частности, в транспортной системе.





Астана и Уфа станут главными пунктами на пути больших транспортных коридоров, соединяющих Европу с Китаем и Восточной Азией.



