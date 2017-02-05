Астана и Уфа стали городами-побратимами
5 февраля 2017, 09:40
Астана и Уфа станут главными пунктами на пути больших транспортных коридоров, соединяющих Европу с Китаем и Восточной Азией.
Астана и Уфа стали городами-побратимами. На днях в столице уфимский градоначальник Ирек Ялалов и аким Астаны Асет Исекешев подписали договор о партнерстве, передает "Уфимские вести".
Данный документ предусматривает развитие новых перспектив и инноваций в сотрудничестве для максимального раскрытия потенциала городов и повышения эффективности управления. Муниципалитеты будут взаимно действовать в различных сферах, в частности, в транспортной системе.
Астана и Уфа станут главными пунктами на пути больших транспортных коридоров, соединяющих Европу с Китаем и Восточной Азией.
Фото: ufavesti.ru.
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