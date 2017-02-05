Тимати продаст стоящий на штрафстоянке в Петропавловске спорткар

Звезда российского шоу-бизнеса, популярный исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) в ответ на многочисленные публикации в СМИ о том, что его спорткар вот уже десять лет ржавеет на стоянке в Петропавловске, решил продать автомобиль и передать деньги местному детскому дому.





Автомобиль Audi TT Coupe, принадлежащий Тимати и угнанный у него, вот уже десять лет находится на петропавловской штрафстоянке среди брошенных "запорожцев" и "москвичей".





Двухдверный Audi TT, относящийся к классу купе, является настоящим спорткаром, и все в автомобиле соответствует этому — и панель приборов, и руль, и 18-дюймовые литые диски. Специалисты отмечают и то, что в автомобиле два двигателя: 2,0-литровый турбонаддувный TFSI мощностью 200 л.с. и хорошо известный 3,2 литровый 250-сильный мотор VR6.





"Автомобиль, конечно, отличный! – оценивают сотрудниик штрафстоянки. – Вот он с 2006 года здесь стоит, но сохранился безупречно! Подзаряди аккумулятор, вставь ключ в замок зажигания, и он непременно заведется и без проблем поедет. Жалко машину, стоит здесь без дела, ржавеет".





Примечательно, что этот автомобиль прошел тюнинг, то есть разностороннюю доработку в соответствии с желанием владельца. О том, что его владелец имеет отношение к музыке, видно сразу – добрую половину салона машины занимает навороченная аудиосистема с мощными колонками и огромным усилителем Tarantula с барельефом паука.





Эту машину у певца Тимати злоумышленники угнали от подъезда его московской квартиры в 2005 году, когда певец был на гастролях. Об угоне Audi Тимати сразу же заявил в полицию, но машина нашлась только через год, за три тысячи километров от Москвы — в казахстанском Петропавловске. Угонщиков задержать тогда не удалось, к тому времени автомобиль был перепродан уже несколько раз, номера были перебиты. О том, что машина нашлась в Казахстане, Тимура Юнусова сразу же уведомили и потом извещали неоднократно, но он так ее и не забрал.





"Видимо, страховая компания уже выплатила ему страховку, поэтому автомобиль ему просто не нужен", — предполагают сотрудники штрафстоянки.





По словам сотрудников штрафстоянки, желающих купить этот спортивный автомобиль было очень много. Однако по закону он до сих пор принадлежит Тимуру Юнусову, поэтому может быть передан только ему.





После многочисленных публикаций о машине знаменитости в СМИ Тимати прокомментировал данную ситуацию. 4 февраля на своей странице в Instagram музыкант написал, что хочет "поставить точку".





"Я готов подписать все бумаги по отчуждению. Прошу главу штрафной стоянки в г.Петропавловск организовать срочную продажу авто и направить вырученные средства в нуждающийся Детский Дом или Хоспис вашего города. Пожалуйста свяжитесь с нашим пресс офисом в ближайшее время. Наш представитель в Казахстане поможет в организации и проследит за чистотой и правомерным исполнением сделки. Спасибо", — написал Тимати в Instagram.





К слову, какое-то время на штрафстоянке Петропавловска находился и угнанный автомобиль Владимира Жириновского. Однако владелец забрал авто обратно в Москву.





Елена Бережная.







