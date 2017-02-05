Во Флориде, куда прилетел Трамп, около трех тысяч человек вышли на протест

Поводом к демонстрации стал недавно подписанный указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов.

Около 3 тысяч американцев в субботу вечером вышли на протест в штате Флорида, куда прилетел президент США Дональд Трамп на выходные, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.





Поводом к демонстрации стал недавно подписанный указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность", — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.





Агентство поясняет, что демонстранты собрались перед Trump Plaza – двумя 30-этажными зданиями-близнецами, построенными компанией Трампа в прибрежном городе Уэст-Палм-Бич. Затем протестующие прошли несколько километров и продолжили акцию рядом с личным имением Трампа Мар-а-Лаго. Они скандировали лозунги против нового президента и продемонстрировали гроб с натянутым на него флагом, что, по их словам, символизирует смерть демократии, отмечает агентство.





Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп впервые за две недели после инаугурации покинул Вашингтон более чем на несколько часов, отправившись на выходные во Флориду. Президент намерен провести выходные в принадлежащем ему дворце Мар-а-Лаго, сообщил журналистам пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Он назвал имение Трампа "зимним Белым домом".





Критики Трампа заявляют, что президент потратит немало денег налогоплательщиков на свой отдых. Американский лидер летает на собственном самолете, его сопровождают множество помощников и телохранителей, а к месту визита заранее привозят все необходимое, включая доставляемый по воздуху президентский лимузин. Так, издание Politico подсчитало, что выходные Трампа обойдутся казне минимум в 3 миллиона долларов.





Указ Трампа "о защите США от терроризма" вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие документа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным". В пятницу федеральный судья в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента. Министерство юстиции США в субботу подало апелляцию на решение суда в Сиэтле.



