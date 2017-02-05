В Индии из головы женщины достали живого таракана

В индийском Ченнаи 42-летняя женщина по имени Селви мирно спала после тяжелого трудового дня, когда странное ощущение разбудило ее: ей показалось, что какое-то насекомое ползло вверх по ее ноздре.

«Что-то покалывало, было ощущение, будто кто-то там ползает. Всякий раз, когда это двигалось, я чувствовала жжение в глазах. Всю ночь я провела в состоянии дискомфорта, с нетерпением дожидаясь рассвета, чтобы пойти в поликлинику», — приводит слова женщины The New Indian Express.

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Селви обратилась к врачам, которые подтвердили, что чувства ее не подвели. Огромный таракан сидел у нее между глаз близко к мозгу. И этот таракан был жив.

Однако выяснить это удалось не сразу: только в третьей по счету клинике удалось выяснить настоящую причину необычных симптомов.

По словам врачей, которые не видели ничего подобного за много десятилетий, таракан мог сдохнуть в голове пациентки, из-за чего инфекция могла попасть в ее мозг. Насекомое решено было извлечь. Это удалось сделать с помощью зажимов и отсоса. На операцию ушло 45 минут.











