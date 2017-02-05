В Китае выявлен новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа
5 февраля 2017, 11:25
Вирус был выявлен у 69-летней жительницы города Чанша, которая до госпитализации контактировала с птицей.
Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 зарегистрирован в китайской провинции Хунань. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.
Вирус был выявлен у 69-летней жительницы города Чанша, которая до госпитализации контактировала с птицей. Ее состояние оценивается как тяжелое. Это уже второй случай заражения человеком этим вирусом в городе Чанша.
Помимо провинции Хунань случаи заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 были выявлены в провинциях Гуандун, Гуйчжоу, Хубэй, Хэнань, Цзянси и Шаньдун, а также в Шанхае, Гонконге и Макао. На этой неделе первые два случая заражения также были зафиксированы в юго-западной провинции Сычуань.
Как сообщало агентство Синьхуа, с начала года от птичьего гриппа H7N9 в Китае скончались 10 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.
Жанна Манукян.
Фото: AP Photo/ Pier Paolo Cito.
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