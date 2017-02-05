В Китае выявлен новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа

Вирус был выявлен у 69-летней жительницы города Чанша, которая до госпитализации контактировала с птицей.

Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 зарегистрирован в китайской провинции Хунань. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости





Вирус был выявлен у 69-летней жительницы города Чанша, которая до госпитализации контактировала с птицей. Ее состояние оценивается как тяжелое. Это уже второй случай заражения человеком этим вирусом в городе Чанша.





Помимо провинции Хунань случаи заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 были выявлены в провинциях Гуандун, Гуйчжоу, Хубэй, Хэнань, Цзянси и Шаньдун, а также в Шанхае, Гонконге и Макао. На этой неделе первые два случая заражения также были зафиксированы в юго-западной провинции Сычуань.





Как сообщало агентство Синьхуа, с начала года от птичьего гриппа H7N9 в Китае скончались 10 человек.





По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.





Жанна Манукян.



