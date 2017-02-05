В Японии забьют около 70 тыс. кур из-за выявления случаев птичьего гриппа
5 февраля 2017, 11:45
Рабочие фермы за двое суток обнаружили 52 мертвых кур.
В префектуре Сага в Японии проводится забой 69 тыс. кур из-за нового случая выявления высокопатогенного вируса птичьего гриппа типа H5 на одной из птицефабрик. Об этом сообщает телеканал NHK, передает РБК.
По данным местных властей, рабочие фермы за двое суток обнаружили 52 мертвых кур. Результаты анализов 7 птиц показали наличие вируса птичьего гриппа.
В связи с этим, в радиусе 1 км от птицефермы, где был обнаружен вирус птичьего гриппа, будут уничтожены все птицы, а также около 683 тыс. яиц.
В радиусе 3 км проводится инспекция птицеферм. В радиусе 10 км введена карантинная зона: установлен запрет на вывоз яиц, птицы и продукции за пределы этого района. На дорогах проводится дезинфекция.
Фото: abnews.ru.
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