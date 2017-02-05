Казахстан не сумел пробиться в четвертьфинал в параллельной командной гонке Универсиады

5 февраля 2017, 12:21

Противостояние завершилось со счетом 4:0 в пользу команды Австрии.


Казахстанские горнолыжники уступили австрийцам в 1/8 финала параллельной командной гонки на зимней Универсиаде-2017 в Алматы.

Противостояние завершилось со счетом 4:0 в пользу команды Австрии. Сборную Казахстана представляли Мария Григорова (+1,48 секунды), Захар Кучин (+1,29), Екатерина Карпова (не стартовала) и Сергей Данов (+1,52).

Источник: Sports.kz.

Фото: Almaty2017.com.

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