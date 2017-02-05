В Миссури школьники напали на сверстника за пропрезидентские взгляды

Местная школьная администрация заявила, что было проведено расследование, и к его участникам применены дисциплинарные меры.

В штате Миссури группа школьников средних классов напала на 12-летнего сверстника из-за разногласий по поводу политики нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал KMOV.





Инцидент произошел в школьном автобусе в окрестностях Сент-Луиса. Подростки поспорили о планах Трампа построить стену на границе с Мексикой. Оппоненты сторонника президента, не ограничившись словесными аргументами, толкнули его и нанесли несколько ударов.





Стычка была запечатлена на сотовый телефон, фрагменты видео включены в репортаж. На кадрах видно, что у пострадавшего красная кепка с девизом Трампа «Сделаем Америку снова великой».





«У меня ощущение, что моему сыну преподали урок в назидание другим», — сказала журналистам мать мальчика Кристина Кортина.





Местная школьная администрация заявила, что было проведено расследование, и к его участникам применены дисциплинарные меры. Она добавила, что работает над тем, чтобы снизить напряженность и достичь взаимопонимания.





На президентских выборах в Миссури Трамп получил заметное преимущество перед основным соперником, кандидатом от демократов Хиллари Клинтон — 57 процентов против 38. В то же время Сент-Луис является одним из исключений в штате — за Клинтон там проголосовали 56 процентов, тогда как за Трампа — 40.





Ранее сторонника Трампа, на голове у которого была такая же кепка, избили двое студентов в кампусе Калифорнийского университета в Беркли.







