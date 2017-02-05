Денис Тен: Фигуристы - это космонавты на льду

Казахстанец Денис Тен уверенно выиграл соревнования по фигурному катанию. На пресс-конференции он выступал как сильный оратор. В своем спиче он рассказал обо всем, что волнует на сегодня болельщиков. Об этом на блог платформе Об этом на блог платформе Yvision написал пользователь Альберт Ахметов.





Из наших соотечественников в турнире мужчин-фигуристов участвовал еще один казахстанец Абзал Ракимгалиев, впервые после Зимних Олимпийских Игр-2014 появившийся на столь крупном турнире. Однако, на пьедестале компанию Денису составили спортсмены из других стран. Серебро выиграл японский фигурист Кейджи Танака, бронза досталась еще одному участнику Зимних Олимпийских Игр-2014 Александру Майорову из Швеции. Итак, слово Денису Тену:





О неудачах в прошлых сезонах, травме колен и четверных прыжках





Спорт, прежде всего, ассоциируется с преодолением, самопожертвованием. Несмотря на то, что мне 23 года, я до сих пор учусь в спорте чему-то новому. Я -действующий спортсмен, и собираюсь быть за штурвалом, не хочу оказаться за бортом мирового спорта. Фигурное катание прогрессирует, и я тоже! Чтобы преодолеть трудности, пришлось предпринять определенные меры. Я обновил свою команду, заметны изменения во мне. То, что сегодня я показал на льду, чуть-чуть отличается от того, что я демонстрировал раньше.





О том, что чувствует Денис Тен во время проката программы





Мы с обновленной командой меняем все потихоньку. Слишком много сразу урвать нельзя. Раньше у меня было много травм. И сейчас я стараюсь кататься так, чтобы не напрягать «лишние» мышцы. Сейчас я чувствую свое тело лучше, чем раньше.





О ком думал Денис Тен во время выступления





Сегодня выступал дома, это волнительно. В этом году этот турнир ждали все казахстанцы. Но сильнее всех – моя бабушка. Несколько месяцев назад она ушла из жизни, но я чувствовал, как мысли о ней придавали мне сил. Эту победу посвящаю ей, знаю, что она бы мной гордилась.





О трудностях тренировочного процесса





Я занимаюсь фигурным катанием с 5 лет, посвятил этому всю свою жизнь этому виду спорта. Изо дня в день мы подвергаем свою физиологию настоящему насилию. Тренируюсь ежедневно, в 8 утра выхожу из дома, в 9 вечера возвращаюсь. После таких нагрузок все, что ты хочешь - попробовать уснуть. И ты не можешь это сделать, потому что нервная система перегружена, невозможно успокоиться. То есть, помимо физической работы, постоянно происходит ментальная.





Что общего между космонавтом и фигуристом





Фигурное катание - сложно-координационный вид спорта. Нужно быть физически здоровым, иметь особую физиологию, предрасположенность к выполнению четверного прыжка. На сам прыжок уходит меньше секунды. За это время нужно успеть прокрутиться 4 раза при том, что человек физически не может находиться в воздухе больше секунды. Мы преодолеваем гравитацию! Фигуристы - это космонавты на льду. То, чем мы занимаемся, невероятно сложно!





О первом катке в жизни





Я начинал делать свои первые шаги на катке, который заливали шлангом. На площадку просто заливалась вода, холодная температура превращала воду в лед. Фактически я катался на улице в дворе, не было катков. Сейчас у нас в Алматы потрясающие сооружения, все в восторге. За это время случился потрясающий прогресс. И для меня огромная честь быть сопричастным к тому, что история, культура фигурного катания в Казахстане возрождается, 12 000 человек пришло, фигурное катание показывают по телевизору.





О составе участников Универсиады





Универсиада в Алматы оказалась масштабной. Только завершился крупный турнир – Чемпионат Европы, который имеет уникальную историю. Тем не менее, Универсиада, которая проводилась в Казахстане впервые, была организована если не лучше, то на высоком мировом уровне. В Алматы приехал ряд сильных спортсменов, участников Олимпийских Игр. Например, Александр Майоров из Швеции, Михал Брежина из Чехии.





О болельщиках





Когда я был маленький, мой папа специально подключил спутниковое телевидение, чтобы смотреть трансляции по фигурному катанию. Настолько было сложно увидеть этот интересный вид спорта. Вечный фанатизм к чему-то привел и я рад наблюдать за тем, как люди с большим интересом сегодня следили с трибун за нашими выступлениями.





О подготовке резерва





Верю, впереди нас ждет только светлое будущее. Стараемся сделать так, чтобы дети занимались фигурным катанием не в холостую, а вырастали в личностей с хорошим спортивным и не только образованием, правильными ценностями в жизни. Для этого приглашаем специалистов с мировым именем, чтобы дети и тренеры, что еще важнее, у них учились. Будем продолжать это делать. Сегодня с моим тренером Николаем Морозовым общались с молодежью, стараемся внести нюансы в тренерскую работу, чтобы у нас фигурное катание развивалось. Если мои труды окажутся полезными, значит, можно считать, что живу на этом свете не зря.





Все новости по теме читайте здесь



