Казахстан выиграл «серебро» в смешанной эстафете на Универсиаде-2017
5 февраля 2017, 13:26
«Золото» и «бронзу» завоевали сборные России и Украины.
Сборная Казахстана завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на зимней Универсиаде-2017 в Алматы.
Казахстанские биатлонисты — Галина Вишневская, Дарья Усанова, Василий Подкорытов и Антон Пантов — стали серебряными призерами в смешанной эстафете. «Золото» у сборной России, «бронза» — у команды Украины.
1. Россия — 1:14:37,8 (0+6)
2. Казахстан — +30,6 (1+9)
3. Украина — +2:32,6 (1+11) .
Источник: Sports.kz.
Все новости по теме читайте здесь.
Фото: sports.kz.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com