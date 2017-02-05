Казахстан выиграл «серебро» в смешанной эстафете на Универсиаде-2017

«Золото» и «бронзу» завоевали сборные России и Украины.

Сборная Казахстана завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на зимней Универсиаде-2017 в Алматы.





Казахстанские биатлонисты — Галина Вишневская, Дарья Усанова, Василий Подкорытов и Антон Пантов — стали серебряными призерами в смешанной эстафете. «Золото» у сборной России, «бронза» — у команды Украины.





1. Россия — 1:14:37,8 (0+6)

2. Казахстан — +30,6 (1+9)

3. Украина — +2:32,6 (1+11) .









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