Лавров рассказал о «надежде на позитивные подвижки» в отношениях с США

В Москве надеются на «позитивные подвижки» в отношениях России и США из-за позиции нового американского президента Дональда Трампа, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Для восстановления отношений с Вашингтоном Москва готова пройти свою часть пути, заявил глава МИД Сергей Лавров австрийскому журналу Profil. По его словам, позиция нового президента США Дональда Трампа «внушает определенную надежду на позитивные подвижки в двусторонних отношениях» , пишет , пишет РБК





«Мы готовы пройти свою часть пути для оздоровления связей с США. Их деградация в последние годы произошла не по нашей вине, а в результате целенаправленных действий предыдущей администрации в Вашингтоне», — сказал Лавров, добавив, что в Москве всегда были готовы «развивать предсказуемое сотрудничество».





Глава МИД отметил, что говорить о том, как сложится работа с республиканской командой пока преждевременно.





«Нужно дождаться, когда ключевые должностные лица новой администрации освоятся на своих местах и уточнят внешнеполитические приоритеты, после этого можно будет делать выводы на перспективу», — пояснил он.





Лавров подчеркнул, что у России и США есть нереализованный потенциал сотрудничества в торгово-инвестиционной, инновационной и технологической сферах.





Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно говорил о намерении улучшить отношения с Россией. 28 января состоялся первый телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным.Лидеры стран обсуждали такие темы, как совместная борьба с терроризмом, восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей и ситуация на Ближнем Востоке.





4 февраля в беседе с ведущим канала Fox News Дональд Трамп заявил, что «США лучше ладить с Россией, чем наоборот».



