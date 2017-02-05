Отцы-одиночки, которые могут всё

Родителями быть само по себе уже трудно, а быть для своих детей единственным родителем еще сложнее. Но эти отцы-одиночки доказывают, что все возможно.





Стоит признать, что отцы-одиночки сталкиваются с уникальными проблемами и вызовами, особенно что касается воспитания дочерей, ведь помимо всего мужчинам необходимо научиться понимать их, а также уметь причесывать и одевать своих маленьких принцесс. А на это, согласитесь, не каждый мужчина способен.













«Мой лучший друг Арон. Он стал отцом-одиночкой в 19 лет».













Шерри, жена Джареда, умерла после родов. Она прекрасно пела и играла на гитаре, размещая свои песни на youtube. После смерти жены Джаред наткнулся на записи, которые он никогда не слышал. Но у него не было доступа к формату файлов и он попросил пользователей Reddit помочь конвертировать их. Теперь его сын может слушать мамины колыбельные.













Отец-одиночка не умел делать прически маленькой дочке. Поэтому он пошел на курсы и теперь творит что-то невероятное с волосами девочки.













«Моей дочери сегодня исполняется 4 года. Это моя первая попытка сделать торт. Надеюсь ей понравится».













«Я отец-одиночка. Мой любимый цвет – зеленый. Моя дочка знает, что делать, когда у меня был тяжелый день на работе».













Папа знает, как наряжаться, если дочь хочет быть принцессой.













Янник Висенте иллюстрирует каждый их с дочерью день.













А его дочка захотела быть Русалочкой на Хэллоуин.













«Моя дочка попросила научить ее брить ноги. Ну что ж, сегодня именно этот день».













Пилот и отец-одиночка. Он часто берет дочку на работу.













«Чуть более двух лет назад дочка сделала для меня этот браслет. То, что я почувствовал в тот момент, я не забуду никогда».













«Не могу дождаться момента, когда пойду забирать дочку из детсада. Это ее первый день».













«Вечер кино с моими девочками».



