В Анкаре за связи с ИГ задержали 60 человек
5 февраля 2017, 14:57
Операция была проведена утром в воскресенье одновременно в районах Синджан, Чубук, Енимахалле и Мамак.
Турецкая полиция в ходе антитеррористической операции в Анкаре задержала 60 человек, подозреваемых в связях с террористической организацией "Исламское государство", большинство из них иностранцы. Об этом сообщает агентство Anadolu, передает РИА Новости.
По данным источников агентства в правоохранительных органах, операция была проведена утром в воскресенье одновременно в районах Синджан, Чубук, Енимахалле и Мамак.
Подозреваемые доставлены на допрос в управление полиции Анкары.
Фото: AP Photo/ Emrah Gurel.
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