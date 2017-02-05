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В Анкаре за связи с ИГ задержали 60 человек

5 февраля 2017, 14:57

Операция была проведена утром в воскресенье одновременно в районах Синджан, Чубук, Енимахалле и Мамак.


Турецкая полиция в ходе антитеррористической операции в Анкаре задержала 60 человек, подозреваемых в связях с террористической организацией "Исламское государство", большинство из них иностранцы. Об этом сообщает агентство Anadolu, передает РИА Новости.

По данным источников агентства в правоохранительных органах, операция была проведена утром в воскресенье одновременно в районах Синджан, Чубук, Енимахалле и Мамак.

Подозреваемые доставлены на допрос в управление полиции Анкары.

Фото: AP Photo/ Emrah Gurel.

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