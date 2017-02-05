Первую партию казахстанского зерна отправили из Китая во Вьетнам

Морпорт Ляньюньган входит в число 20 крупнейших портов мира с объемом перевалки 210 млн тонн, связан прямым железнодорожным сообщением с Казахстаном.

Сегодня первая партия казахстанского зерна - 32 контейнера, 720 тонн - отправлена из восточнокитайского порта Ляньюньган во вьетнамский порт Хошимин. Дипломаты Посольства РК в КНР приняли участие в торжественной церемонии отправки , передает собственный корреспондент МИА « , передает собственный корреспондент МИА « Казинформ » в Китае.





«Мы все вместе являемся свидетелями важного события для двух стран. Благодаря тесному взаимодействию транспортных компаний РК и КНР, Казахстану впервые удалось осуществить экспорт казахстанской пшеницы во Вьетнам. Пилотная отправка зерна осуществлена дочерним предприятием АО «НК «КТЖ» - АО «KTZ Express» совместно с ООО «Китайско-казахстанская международная логистическая компания города Ляньюньган», - сказала на церемонии отправки зерна советник Посольства РК в КНР Сауле Нургалиева.





Председатель совета директоров ООО «ГК Порт Ляньюньган» Дин Жуй подчеркнул, что поставки казахстанского зерна во Вьетнам внесут большой вклад в дальнейшее развитие «Одного пояса, одного пути».





По его словам, Китай готов поддерживать развитие транспортного коридора через Казахстан, а также наладить экспорт казахстанской продукции через территорию КНР в страны Юго-Восточной Азии. В перспективе стороны планируют по данному коридору осуществлять импорт в Казахстан плодовоовощной и другой продукции из стран ЮВА.





Напомним, совместный казахстанско-китайский транспортно-логистический терминал в порту города Ляньюньган был создан в мае 2014 года по инициативе Президента РК Нурсултана Назарбаева. Терминал является совместным предприятием ООО «ГК Порт Ляньюньган» и «дочки» КТЖ - KTZ Express».





Морпорт Ляньюньган входит в число 20 крупнейших портов мира с объемом перевалки 210 млн тонн, связан прямым железнодорожным сообщением с Казахстаном.





Садык Акижанов.



