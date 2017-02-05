В Афганистане почти 20 человек стали жертвами снегопадов за два дня
5 февраля 2017, 15:35
Из-за стихии оказалось затруднено движение нескольких главных магистралей страны.
Девятнадцать человек погибли за два дня в результате инцидентов, связанных с сильными снегопадами в афганской провинции Бадахшан на севере страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя губернатора, передает РИА Новости.
Как заявил представитель губернатора провинции Навид Фротан (Naweed Frotan), 19 человек погибли, 17 пострадали в результате схода лавин, обрушения крыш и ДТП, связанных с плохой погодой. По его словам, власти пытаются восстановить сообщения с 12 районами провинции, которые были отрезаны от внешнего мира.
Ранее сообщалось, что как минимум 10 человек стали жертвами лавины, сошедшей в ночь на субботу в провинции Бадахшан на севере Афганистана. Лавина также уничтожила 18 домов. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.
Из-за стихии оказалось затруднено движение нескольких главных магистралей страны, в частности, на дороге, соединяющей Кабул и Кандагар, где из-за снега были заблокированы около 250 автомобилей и автобусов. На место происшествия направлены полиция и военнослужащие.
Фото: REUTERS/ Omar Sobhani.
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