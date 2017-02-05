В Белграде уничтожили авиабомбу весом 500 кг времен Второй мировой войны

На два часа было перекрыто движение по прилегающему мосту и соседним улицам, все неубранные владельцами автомобили в округе были эвакуированы.

Саперы Сектора по ЧС МВД Сербии в воскресенье утром произвели управляемый подрыв авиабомбы весом в полтонны в центре Белграда . Об этом сообщило министерство внутренних дел республики, передает . Об этом сообщило министерство внутренних дел республики, передает РИА Новости





Бомба массой 500 килограммов была обнаружена и ограждена накануне на стройке на правом берегу реки Сава в центре города. Специалисты установили, что авиаснаряд Второй мировой войны не подлежит перемещению, и назначили его уничтожение взрывом в период с 8.00 (13.00 аст) до 10.00 (15.00 аст) в воскресенье. МВД предупредило жителей домов в полукилометровой зоне о необходимости опустить жалюзи, закрыть шторы и не приближаться к окнам. На два часа было перекрыто движение по прилегающему мосту и соседним улицам, все неубранные владельцами автомобили в округе были эвакуированы.





"Авиабомба успешно деактивирована", — сообщило министерство внутренних дел.





Авиаудары по Белграду немецко-фашистской авиации прошли перед оккупацией страны в начале апреля 1941 года, по официальным данным, немцы использовали 484 бомбардировщика и истребителя. Только зажигательных снарядов было выпущено 440 тонн. В результате авианалетов, по разным оценкам, погибло от 2,7 до 4 тысяч человек.





Следующие массированные авианалеты произвели союзники в апреле 1944 года. Авиация США и Великобритании использовали "ковровый" метод нанесения ударов. Погибли, по югославским данным, до 4 тысяч человек, включая немецких и итальянских оккупантов, однако большинство жертв оказалось среди мирных жителей.





Последний раз снаряд Второй мировой войны здесь находили 25 августа 2016 года. Минометную мину калибра 120 миллиметров, обнаруженную на правом берегу в центре Белграда, саперы уничтожили на месте, никаких последствий для жизни и имущества граждан это не повлекло.



