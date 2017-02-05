В Шымкенте автобус из-за отказа тормозов въехал в здание

В Шымкенте пассажирский автобус 103 маршрута въехал в здание по улице Туркестанской, в салоне было пусто. Об этом сообщает региональное издание «Отырар ТВ».

Несколькими минутами ранее водитель обнаружил, что в автобусе отказала отопительная система. Он принял решение высадить людей и отправиться на ремонтно-техническую базу. По пути у него отказали тормоза, и водитель решил, что наименее безопасным будет затормозить, въехав в здание в безлюдном месте, не задев при этом другие машины.

В последнее время поведение водителей общественного транспорта — самая обсуждаемая в Шымкенте тема. И неисправные автобусы, похоже, самая маленькая проблема общественного транспорта города. По крайней мере, она исправима. А вот что делать с наглостью и беспределом самих водителей автобусов на дорогах Шымкента?

В прошлом году, по данным МПС Шымкента, за различные нарушения правил дорожного движения из автопарков города были уволены шесть водителей. С начала этого года уже лишен прав и уволен один водитель пассажирского автобуса. Не успели остыть обсуждения автобусной «байги», как в редакцию информационного портала Otyrar.KZ было передано еще одно видео.

На записи отчетливо видно, каким образом поворачивает на перекрестке водитель автобуса № 19, полного пассажиров. Подобные нарушения вгоняют в ступор даже бывалых автомобилистов.

На совещании в городском акимате Шымкента аким города Габидулла Абдрахимов назвал общественный транспорт позором города.

Подводя итоги заседания, Габидулла Абдрахимов отметил, что городские власти продолжают мониторинг качества услуг на транспорте. Ответственными службами были проведены 92 рейда, в ходе которых сделано 197 официальных предупреждений. В основном замечания касались нарушений со стороны автопарков (грязный подвижной состав, порванные сидения, отсутствие униформы у кондукторов, нарушения графика движения и т.д.). Об этом сообщила пресс-служба акимата Шымкента.





Аким города обратил внимание на некорректное поведение некоторых кондукторов и водителей на маршрутах. Например, кондукторы часто выкрикивают названия остановок, что создает дискомфорт для пассажиров. Градоначальник поручил перевозчиками провести обновление подвижного состава и навести порядок на маршрутах, соблюдать в салонах чистоту.

Г. Абрахимов также поручил проработать вопрос с выделением отдельных полос для движения по ним автобусов, разобраться с вопросом поставки ГСМ напрямую транспортникам без посредников, и как можно быстрее перевести весь пассажирский транспорт на природный газ. Все эти шаги должны кардинально улучшить работу пассажирского транспорта в городе Шымкенте уже в самое ближайшее время.