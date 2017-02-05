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Мультфильм "Зверополис" получил шесть наград премии "Энни"

5 февраля 2017, 16:09

Второе место по количеству взятых номинаций получил мультфильм "Моана" — за лучшие анимационные эффекты и озвучку.


Лучшим мультфильмом на 44-й ежегодной премии Annie Awards, вручённой накануне в Лос-Анджелесе, был назван мультфильм "Зверополис" производства Walt Disney. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Всего анимационная картина завоевала победу в 6 номинациях, в том числе за лучшую режиссуру и дизайн персонажей.

Мультфильм "Моана" (также производства Walt Disney) выиграл две награды — за лучшие анимационные эффекты и озвучку.

Кроме того, "Маленький принц" производства Netflix забрал домой приз за лучшую музыку. За анимацию персонажей и визуальные эффекты награду получили картины "Книга джунглей" и "Доктор Стрэндж".

Премия "Энни" учреждена в 1972 году. Первоначально задумывалась как чествование деятелей анимации за вклад в областях производства: менеджмент, сценарий, озвучка, дизайн, эффекты и др. С 1992 года введена категория "Лучший анимационный фильм".


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