Суд в США отклонил апелляцию на решение о приостановке иммиграционного указа

Американский суд отклонил апелляцию на вынесенное ранее решение о приостановке нового указа президента США Дональда Трампа, который временно запрещает въезд беженцам на территорию Соединённых Штатов.

Напомним, что ранее Трамп говорил, что намерен обжаловать решение федерального судьи Сиэтла, которое приостановило действие его миграционного указа.

Сам президент назвал это решение смехотворным и раскритиковал судью, который его выносил.

Источник: Лайф