Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Суд в США отклонил апелляцию на решение о приостановке иммиграционного указа

5 февраля 2017, 16:31

Решение федерального судьи города Сиэтл попыталось оспорить Министерство юстиции.


Американский суд отклонил апелляцию на вынесенное ранее решение о приостановке нового указа президента США Дональда Трампа, который временно запрещает въезд беженцам на территорию Соединённых Штатов.

Напомним, что ранее Трамп говорил, что намерен обжаловать решение федерального судьи Сиэтла, которое приостановило действие его миграционного указа.

Сам президент назвал это решение смехотворным и раскритиковал судью, который его выносил.

Источник: Лайф


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...