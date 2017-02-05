Благодаря Универсиаде Алматы укрепился в качестве центра зимних видов спорта

Проведение Универсиады укрепило позиции Алматы в качестве регионального центра зимних видов спорта, сообщает Zakon.kz.

Расположение в горной местности обеспечивает Алматы естественными природными условиями для занятия традиционными зимними видами спорта – это неоспоримый факт. Однако благодаря проведению таких мультиспортивных международных мероприятий, как Азиатские игры и Универсиада, а также инвестициям в спортивную инфраструктуру города, теперь мегаполис располагает спортивными объектами, соответствующими требованиям международных федераций и готов принимать соревнования любого уровня, вплоть до Олимпийских игр. Все объекты, участвующие в Универсиаде, приведены в соответствие стандартами FISU, таким образом формируя в Алматинской агломерации современный горнолыжный кластер.

«Проведенные реконструкция и модернизация таких спортивных объектов как спортивно-развлекательный комплекс «Табаган» и горнолыжный курорт «Шымбулак» значительно улучшили качество и безопасность катания, а также позволили продлить сезон катаний на месяц, повысив тем самым пропускную способность курортов», - отмечают в Дирекции по подготовке и проведению Универсиады.

Универсиада в Алматы демонстрирует также высокий уровень зрительского интереса к соревнованиям, что немаловажно для проведения в городе спортивных событий. Практически все мероприятия в рамках Универсиады-2017 проходят при полных трибунах, а за дополнительно поступившими в продажу билетами мгновенно выстраиваются очереди. Казахстанские болельщики, которых на трибунах большинство, активно поддержали атлетов и сумели создать неповторимую атмосферу настоящего спортивного азарта.

Спортивная инфраструктура Алматы полноценно функционирует и между соревнованиями. Интерес населения, в особенности молодежи, к активным занятиям спортом и здоровому образу жизни неуклонно растет. По оценкам городских властей, по сравнению с предыдущим зимним сезоном посещаемость высокогорных курортов «Медеу» и «Шымбулак» возросла вдвое, число катающихся на коньках увеличилось на 60%, а количество любителей лыж и сноуборда – на 30%.

С появлением в инфраструктуре города новых спортивных площадок активный досуг стал более доступным не только для алматинцев, но и для жителей области. Теперь между соревнованиями массовые катания проводятся на стадионах «Алматы Арена» и «Халык Арена». К примеру, стоимость билета на каток в «Алматы арена» составляет от 500 до 1000 тенге для взрослого, на Медео - до 1600 тенге. Согласно подсчетам Акимата г. Алматы, катание на новой площадке для семьи с 4-мя детьми или молодежной компании с учетом расходов на дорогу обойдется примерно в 1,7 раз дешевле.