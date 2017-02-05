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Поезд "Астана-Актобе" застрял на 10 часов в поселке Кушмурун

5 февраля 2017, 18:03

На данный момент поезд уже находится в пути следования.


Пассажирский поезд "Астана - Актобе" застрял в поселке Кушмурун более чем на 10 часов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

Как сообщили в пресс-службе, поезд №87 по техническим причинам прибудет на станцию Актобе с опозданием. При этом пассажиры смогут получить компенсацию в соответствии с Законом РК "О железнодорожном транспорте" и "Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом РК".

Сейчас поезд уже едет по маршруту, в вагоне-ресторане предоставили питание всем 170 пассажирам.


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