Макпал Жунусова опубликовала видео о том, как она убирает снег
5 февраля 2017, 19:26
Метели не прекращаются по всему Казахстану уже несколько дней.
Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеоролик о том, как она убирает снег, сообщает Zakon.kz.
Видео вызвало бурную реакцию поклонников певицы, которые с восторгом комментируют ролик: "Молодец, Макпалжан!", "Спорт-спорт!". Все комментарии выражают единогласное одобрение.
«Сегодня снега выпало много. Мерейжан (дочь) снимала из окна», подписала ролик сама Макпал Жунусова.
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