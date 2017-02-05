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Макпал Жунусова опубликовала видео о том, как она убирает снег

5 февраля 2017, 19:26

Метели не прекращаются по всему Казахстану уже несколько дней.


Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеоролик о том, как она убирает снег, сообщает Zakon.kz.
Видео вызвало бурную реакцию поклонников певицы, которые с восторгом комментируют ролик: "Молодец, Макпалжан!", "Спорт-спорт!". Все комментарии выражают единогласное одобрение.
«Сегодня снега выпало много. Мерейжан (дочь) снимала из окна», подписала ролик сама Макпал Жунусова.

Бүгінгі қар армансыз жауды, Мерейжан терезеден түсіріп алыпты.

Видео опубликовано Макпал Жунусова (@zhunusova.makpal) Фев 4 2017 в 3:14 PST


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