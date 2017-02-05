В СКО сельчане незаконно застрелили оленя и собирались его съесть

Задержанные не отрицали своей причастности к незаконной охоте.

Сотрудниками отдела внутренних дел Айыртауского района СКО выявлен факт незаконной охоты на оленя, передает Zakon.kz.

В ходе рейда в распоряжение полицейских поступила информация, что двое жителей села Заря причастны к незаконному отстрелу оленя. Факт произошел на территории государственного национального природного парка «Кокшетау» Шалкарского филиала.

При проверке данная информация подтвердилась. По подозрению в браконьерстве были задержаны двое сельчан 1984 и 1994 годов рождения. По месту жительства одного из них была обнаружена разделанная туша, в лесу - шкура, голова, внутренности оленя. Также были изъяты два незарегистрированных охотничьих ружья 16 калибра, гильзы, патроны, ножи, топоры и две пары лыж.

Сельчане не отрицали своей причастности к незаконной охоте. Пояснили, что выдвинулись в лес на лыжах, где и отстрелили оленя. Добычу планировали употребить в пищу.

В настоящее время мясо отправлено на экспертизу. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 337 части 4 УК РК «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает штраф в размере до пяти тысяч МРП, либо лишением свободы до пяти лет.

С начала года на территории Айыртауского района СКО это первый зарегистрированный факт незаконной охоты.